Біля КМДА ситуація спокійна, бійців "Беркуту" і ВВ поблизу немає

Як передає кореспондент УНІАН, бійців спецпідрозділу «Беркут» і Внутрішніх військ поблизу будівлі немає.

У той самий час люди продовжують перебувати біля вулиці Богдана Хмельницького, де раніше були виставлені автобуси з «Беркутом». Тут активних рухів з боку «Беркута» також не спостерігається.

Як повідомляв УНІАН, мітингувальники в КМДА з ранку приготувалися до штурму будівлі бійцями «Беркута».