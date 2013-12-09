Біля КМДА ситуація спокійна, бійців "Беркуту" і ВВ поблизу немає
19:20, 09 грудня 2013Політика
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Біля Київської міської державної адміністрації ситуація спокійна, там зараз перебувають близько 50 мітингувальників.
Як передає кореспондент УНІАН, бійців спецпідрозділу «Беркут» і Внутрішніх військ поблизу будівлі немає.
У той самий час люди продовжують перебувати біля вулиці Богдана Хмельницького, де раніше були виставлені автобуси з «Беркутом». Тут активних рухів з боку «Беркута» також не спостерігається.
Як повідомляв УНІАН, мітингувальники в КМДА з ранку приготувалися до штурму будівлі бійцями «Беркута».
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