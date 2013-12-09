Розгін Майдану стане катастрофою для репутації України у світі - євродепутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Розгін Майдану - це буде для України просто катастрофою, для її репутації у світі», - сказав євродепутат.

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Він підкреслив, що приїхав сьогодні до України особисто подивитися, що відбувається, оскільки завтра він докладатиме на засіданні Європарламенту про ситуацію в Україні. Він також нагадав, що у середу, 11 грудня, за підсумками завтрашнього обговорення буде ухвалена резолюція, яка багато в чому залежатиме від сьогоднішніх подій.

Водночас Павло Коваль підкреслив, що хоч він не хоче виглядати наївною людиною, але як дипломат повинен висловити думку, що Україна має шанс вирішити конфлікт мирним шляхом. Він порівняв ситуацію в Україні із ситуацією в Польщі часів Войцеха Ярузельського.

Коваль сказав, що Україна сьогодні має два шляхи: піти шляхом «серпневих угод» або силовим шляхом - «шляхом Ярузельського».

Він нагадав, що завтра в Україну прибуває Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.

За його словами, в ході зустрічей з владою України також мова піде про розв‘язання проблеми мирним шляхом.

«Я не можу уявити, що Україна піде за білоруським сценарієм», - сказав євродепутат.

Водночас Коваль зазначив, що не хоче говорити про санкції для українських властей у разі розгону Майдану. Проте він висловив думку, що це відкриє «новий етап» у відносинах ЄС і офіційного Києва, і це торкатиметься вже навіть не підписання Угоди про асоціацію, а нормальних політичних відносин.