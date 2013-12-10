Янукович звільнив першого заступника голови Генштабу, який порушував режим секретності
22:36, 10 грудня 2013Політика
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Віктор Янукович звільнив з військової служби першого заступника глави генштабу України адмірала Ігоря Кабаненка.
Відповідний Указ Президента опублікований на сайті глави держави.
"Звільнити адмірала Кабаненка Ігоря Васильовича з військової служби в запас за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в Указі.
Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України встановила ряд грубих порушень охорони державної таємниці посадовими особами Генштабу України. 29 жовтня перший заступник начальника Генштабу Ігор Кабаненко був позбавлений допуску до держтаємниці.
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