Янукович звільнив першого заступника голови Генштабу, який порушував режим секретності

Відповідний Указ Президента опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити адмірала Кабаненка Ігоря Васильовича з військової служби в запас за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в Указі.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України встановила ряд грубих порушень охорони державної таємниці посадовими особами Генштабу України. 29 жовтня перший заступник начальника Генштабу Ігор Кабаненко був позбавлений допуску до держтаємниці.