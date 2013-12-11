Російський політтехнолог розповів, хто фінансує "Український вибір" Медведчука

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Москві в Громадській палаті під час «круглого столу» «Розвиток демократії та зміна політичних режимів: досвід «кольорових революцій» сказав генеральний директор «Національного політичного агентства» Дмитро Алексєєв.

«Росія в міру своїх, звичайно більш скромних можливостей, ніж сукупно у Заходу, реалізує і реалізовувала в Україні політичні технології та інформаційні кампанії», - сказав експерт.

Він зазначив, що Росія продовжує «кувати» проросійських політичних лідерів.

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«Був проект під назвою «Вітренко Наталія Михайлівна», куди вкладалися великі гроші. Зараз на наших очах існує російський проект під назвою «Віктор Медведчук», - сказав Алексєєв.

При цьому він зазначив, що успіхи цих проектів дуже незначні, оскільки в Україні спостерігається «згуртована проєвропейська політика українського істеблішменту».

Він вважає, що в Україні немає політичних сил, які були б по-справжньому проти євроінтеграції. На його думку, навіть КПУ займається тільки імітацією антиєвропейської діяльності.

«Для мене це загадка, оскільки Росія все ж таки є центром тяжіння», - сказав він.

При цьому Алексєєв заявив, що брав участь як політконсультант у всіх чотирьох президентських кампаніях України.

За його словами, в Україні застосовуються дуже могутні політтехнології – достатньо пригадати спрямовані проти Леоніда Кучми в 2002-2003 роках.

Він повідомив, що в 2004 році працював у штабі кандидата в Президенти Віктора Януковича. «Ми підняли рейтинг Януковича в 2004 році за кілька місяців з 15 до 40 з чимось відсотків», - сказав Алексєєв і нагадав, що в третьому турі переміг Віктор Ющенко.

Як відомо, одним із організаторів громадського руху “Український вибір” є Віктор Медведчук - екс-керівник адміністрації Президента України Леоніда Кучми.