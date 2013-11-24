Медведчук зустрівся з Путіним і пообіцяв упоратися з "істерією опозиції" (відео)
11:11, 24 листопада 2013Політика
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Віктор Медведчук взяв участь у відкритті чемпіонату світу з самбо на запрошення президента Росії Володимира Путіна
Медведчук і Путін / Фото: Український вибір
Про це повідомив сайт організації Медведчука "Український вибір".
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Коментуючи події в Україні російським журналістам, Медведчук заявив, що країна перебувала на краю прірви і могла потрапити в повну економічну залежність – в колоніальну залежність від Євросоюзу і стати його сировинним придатком.
Також він пообіцяв упоратися з «істерією» української опозиції, і нагадав, що Україну й Росію поєднують православно-слов'янські цінності та спільний менталітет.
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