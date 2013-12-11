ЗМІ: Влада готує на вихідні альтернативний 200-тисячний мітинг

Як повідомило джерело ZN.UA у Раді національної безпеки і оборони, керівництво країни поставило перед Міністерством оборони завдання забезпечити на вихідні 14-15 грудня харчування (польові кухні, їдальні), розміщення і забезпечення паливом 200 тис. цивільних, які повинні прибути до Києва для участі в альтернативних масових заходах на підтримку Президента Віктора Януковича.

Забезпечення чисельності мітингу відповідними рознарядками покладено на керівників обласних державних адміністрацій.

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Міністерству внутрішніх справ доручено супровід мітингувальників, що прибувають з регіонів, і забезпечення безпеки заходу.

Джерело в РНБО назвало поставлене перед Міноборони завдання нездійсненним у повному обсязі, оскільки заявлена кількість в 200 тис. демонстрантів майже удвічі перевищує чисельність всіх Збройних сил України.