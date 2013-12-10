Кордон міліції перегородив колоні мітингувальників вхід до Апеляційного суду

Кількість учасників акції протесту біля Апеляційного суду Києва збільшилась до декількох сотень.

Як передає кореспондент УНІАН, їм вдалося зайти на подвір'я суду, проте, до самого приміщення їх не пустив кордон правоохоронців в кількості більш як 100 чоловік.

Мітингувальники обурені тим, що суддя не прийняла рішення звільнити з-під варти журналіста Валерія Гарагуца, затримано за обвинуваченням в організації масових безладів на вул. Банковій 1 грудня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, засідання Апеляційного суду Києва з розгляду скарги на рішення суду про арешт на два місяці журналіста Валерія Гарагуца, затриманого 1 грудня біля Адміністрації Президента, перенесено на 10.00 13 грудня.

Таке рішення суддя ухвалила у зв'язку з тим, що не було забезпечено відеоконференцзв'язку між судом та лікарняною палатою, де під вартою перебуває Гарагуц.

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Як повідомила журналістам адвокат затриманого Оксана Томчук, слідство інкримінує її підзахисному організацію масових заворушень. Адвокат додала, що це звинувачення є абсолютно безпідставним, оскільки її клієнт є журналістом і на Банковій 1 грудня перебував для висвітлення акції протесту.

Також вона додала, що свідчення проти Гарагуца дала лише одна особа — працівник правоохоронних органів, але його не допитували на судовому засіданні.

“Є свідчення свідка, що не був допитаний в судовому засіданні, і ми наполягатимемо на його допиті саме в залі суду, оскільки є розбіжності між дійсними свідченнями цієї особи і свідченнями, що викладені в судовій ухвалі”, - сказала Томчук.

Під час судового засідання біля входу до Апеляційного суду Києва тривав мітинг на підтримку Гарагуца. В акції взяли участь близько сотні активістів з Майдану.