Розблокований Євромайдан перейде на повноцінне триразове харчування

Прихильників Євромайдану за минулу ніч помітно побільшало, йдеться в сюжеті ТСН.

Проте нові прибульці намагаються не навантажувати штаб на Хрещатику. Три десятки мікроавтобусів стоять під стінами адміністрації, протестувальники там харчуються і сплять.

Після зняття міліційної облоги значно покращилася доставка харчів. Тому відсьогодні кухня готує борщі та каші для майданівців.

"Люди вже наїлися тих бутербродів, два-три дні і потім шлунок здає. Ми хочемо зробити 3-разове харчування. Будемо готувати гарну їжу, нам потрібні бійці", - розповіла організатор Євгенія Мосіна.