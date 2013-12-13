Розблокований Євромайдан перейде на повноцінне триразове харчування
03:40, 13 грудня 2013Політика
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Приміщення міської держадміністрації поки що справляється зі збільшенням кількості мітингувальників.
Прихильників Євромайдану за минулу ніч помітно побільшало, йдеться в сюжеті ТСН.
Проте нові прибульці намагаються не навантажувати штаб на Хрещатику. Три десятки мікроавтобусів стоять під стінами адміністрації, протестувальники там харчуються і сплять.
Після зняття міліційної облоги значно покращилася доставка харчів. Тому відсьогодні кухня готує борщі та каші для майданівців.
"Люди вже наїлися тих бутербродів, два-три дні і потім шлунок здає. Ми хочемо зробити 3-разове харчування. Будемо готувати гарну їжу, нам потрібні бійці", - розповіла організатор Євгенія Мосіна.
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