Учасники автопробігу з Харкова на підтримку Євромайдану доїхали у Київ без проблем
Учасники автопробігу Харків-Київ на підтримку Євромайдану доїхали столиці без проблем.
Про це кореспондента УНІАН повідомив організатор автопробігу, координатор Штабу національного спротиву, депутат Харківської облради Іван Варченко.
«Доїхали нормально. Пригод не було», - сказав він.
Варченко зазначив, що до Києва прибуло понад 40 автомобілів.
Він додав, що теплі речі, продукти харчування, каремати учасники автопробігу вже передали протестувальникам.
Сьогодні учасники автопробігу візьмуть участь у Всенародному віче, і «значна частина харків’ян залишаться в Києві для вирішення поставлених завдань».
За відомостями Варченка, лише з четверга в Київ виїхали понад 500 харків’ян.
«Це тільки та інформація, яка доходила до Штабу національного спротиву, насправді ж, я думаю харків’ян тут більше тисячі», - зауважив він.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 грудня, пізно ввечері з Харкова до Києва вирушив автопробіг на підтримку європейського майбутнього України. Захід організував харківський Штаб національного спротиву.