Учасники автопробігу з Харкова на підтримку Євромайдану доїхали у Київ без проблем

Про це кореспондента УНІАН повідомив організатор автопробігу, координатор Штабу національного спротиву, депутат Харківської облради Іван Варченко.

«Доїхали нормально. Пригод не було», - сказав він.

Варченко зазначив, що до Києва прибуло понад 40 автомобілів.

Він додав, що теплі речі, продукти харчування, каремати учасники автопробігу вже передали протестувальникам.

Сьогодні учасники автопробігу візьмуть участь у Всенародному віче, і «значна частина харків’ян залишаться в Києві для вирішення поставлених завдань».

За відомостями Варченка, лише з четверга в Київ виїхали понад 500 харків’ян.

«Це тільки та інформація, яка доходила до Штабу національного спротиву, насправді ж, я думаю харків’ян тут більше тисячі», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 грудня, пізно ввечері з Харкова до Києва вирушив автопробіг на підтримку європейського майбутнього України. Захід організував харківський Штаб національного спротиву.