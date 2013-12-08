Учасники автопробігу з Харкова на підтримку Євромайдану доїхали у Київ без проблем

10:36, 08 грудня 2013
Політика
651 0

Учасники автопробігу Харків-Київ на підтримку Євромайдану доїхали столиці без проблем.

Варченко зазначив, що до Києва прибуло понад 40 автомобілів

Про це кореспондента УНІАН повідомив організатор автопробігу, координатор Штабу національного спротиву, депутат Харківської облради Іван Варченко.

«Доїхали нормально. Пригод не було», - сказав він.

Варченко зазначив, що до Києва прибуло понад 40 автомобілів.

Він додав, що теплі речі, продукти харчування, каремати учасники автопробігу вже передали протестувальникам.

Сьогодні учасники автопробігу візьмуть участь у Всенародному віче, і «значна частина харків’ян залишаться в Києві для вирішення поставлених завдань».

За відомостями Варченка, лише з четверга в Київ виїхали понад 500 харків’ян.

«Це тільки та інформація, яка доходила до Штабу національного спротиву, насправді ж, я думаю харків’ян тут більше тисячі», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 грудня, пізно ввечері з Харкова до Києва вирушив автопробіг на підтримку європейського майбутнього України. Захід організував харківський Штаб національного спротиву.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter