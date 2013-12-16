Клюєв: Те, що підносять ЗМІ, багато в чому не відповідає дійсності

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції ПР Олександр Єфремов повідомив, відповідаючи на запитання журналістів з приводу протоколу допиту голови КМДА Олександра Попова, що Клюєв дав команду розігнати Євромайдан.

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За словами Єфремова, Клюєв сказав: «Те, що підносять ЗМІ, багато в чому не відповідає дійсності».

На уточнююче запитання, хто ж все-таки дав команду розігнати Євромайдан, Єфремов відповів: «У нас не було дискусії з цього питання». За його словами, на це запитання повинно відповісти слідство.

Він також наголосив, що не знає, чи справжні так звані протоколи допитів підозрюваних у розгоні Євромайдану, які з'явилися в ЗМІ. При цьому Єфремов нагадав, що повинна бути дотримана таємниця слідства.

На запитання журналістів, як фракція ПР зустрічала Клюєва, Єфремов відповів: «Фракція зустрічала Клюєва добре». Він додав, що «його зустріли аплодисментами».

«Андрій Петрович Клюєв з моменту створення нашої партії дуже активно і в партійній складовій, і в урядовій працював, він підтримує гарні контакти і з депутатським корпусом — немає жодної людини, яка могла б образитися на Клюєва за те, що не той зателефонував або не підняв трубку, коли до нього звертаються. Ставлення до нього дуже добре», - сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада співробітники "Беркута" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру в перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступникові секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальникові київської міліції Валерію Коряку і заступникові начальника київської міліції Петру Федчуку.

Він також повідомив, що найближчим часом підозрюваним у перевищенні влади буде обрано запобіжну миру у вигляді домашнього арешту.

Президент України Віктор Янукович усунув з посад заступника секретаря РНБО Сівковича і голову КМДА Попова.

15 грудня «Українська правда» опублікувала копії протоколів допитів Сівковича і Попова. Згідно з цими документами, Попов і Сівкович нібито на допитах заявили, що у своїх діях в ніч на 30 листопада керувалися вказівками Клюєва.