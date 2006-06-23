Які прийоми використовуватиме Тимошенко на газових переговорах з РФ

Російсько-український діалог з газових питань при прем`єрстві Юлії ТИМОШЕНКО буде жорстким, але водночас відвертим, позбавленим тіньових домовленостей.

Таку думку висловив УНІАН директор міжнародних програм Центру імені О.Разумкова Валерій ЧАЛИЙ, коментуючи думки про те, наскільки формат демократичної коаліції в Україні може не сподобатися Росії і відповідно - ускладнити двосторонні переговори щодо газу.

«Міжнародні відносини. Це не особисті відносини: подобається - не подобається. Це дипломатія, тому діалог в енергетичній сфері зараз може бути справді жорсткішим, тому що цей сектор відповідальності відходить до БЮТ і Юлії ТИМОШЕНКО як майбутнього прем`єр-міністра України», - відзначив експерт.

Він нагадав, що лідер БЮТ вже заявила про перегляд домовленостей, які «підписувалися вночі» в період кризи (маються на увазі січневі домовленості щодо газу – УНІАН). «Тому я припускаю непростий діалог. Але він буде таким же відвертим, як і раніше, це точно. Я думаю, що тіньові домовленості буде виключено», - додав В.ЧАЛИЙ.

Він також відзначив, що і від дій партнерів не тільки в Росії, а й у Євросоюзі залежатиме, наскільки складним буде рішення, прийняте за результатами газових переговорів. «Ми побачимо це найближчим часом, бо енергетичні питання – це питання трикутника: Росія-ЄС-Україна», уточнив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила, що на посаді прем`єр-міністра України вимагатиме перегляду газових угод. «Всі угоди про поставки до України газу сьогодні вимагають додаткової глибокої ревізії, перегляду і побудови в дружньому режимі нових договірних відносин з Росією і Туркменістаном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Раніше Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла про намір після парламентських виборів в Україні переглянути газову угоду з Росією.

У грудні 2005 року Україна і Турменістан підписали міжурядовий договір на поставку в 2006 році 40 млрд. куб. м туркменського газу до України, але поставки до цього часу не проводилися.

4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України, згідно з якою Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує російський газ у «Газпрому» по 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсується нижчою вартістю газу із Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України. ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України по 95 дол. за тисячу кубометрів.

Однак у травні заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю тижневику «Галицькі контракти заявив, що ВАТ «Газпром», яке володіє 50% акцій ексклюзивного постачальника газу до України компанії «РосУкрЕнерго», має намір з 1 липня 2006 року підвищити ціну на газ для України до 230 дол. за тисячу кубометрів. Разом з тим, О.МЕДВЕДЄВ вважає неможливим перегляд Україною ставки транзиту на російський газ, що постачається через українську територію до Європи.

9 червня міністр економіки України Арсеній ЯЦЕНЮК в інтерв`ю в газеті «Дело» заявив, що Україна перегляне тарифи на зберігання і транзит російського газу в тому випадку, якщо Росія переглядатиме ціни на газ, відходячи від підписаних домовленостей.