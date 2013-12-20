Росія не відмовилася від наміру ввести українцям в'їзд за закордонними паспортами

00:12, 20 грудня 2013
Політика
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Росія не відмовилася від наміру ввести в'їзд на свою територію для громадян України тільки за закордонними паспортами

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Про це заявив РІА Новости статс-секретар, заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін.

"Принаймні, ніяких змін у нашій позиції не відбулося. Це до речі, в інтересах обох країн", - зазначив дипломат.

Наприкінці жовтня Карасін, що курирує відносини з СНД, заявив, що Росія і Україна вже опрацьовують питання про взаємне в'їзд громадян за закордонними паспортами, при цьому про візовий режим мови не йде.

Зараз жителі обох країн можуть перетинати кордон як за внутрішніми, так і за закордонними паспортами.

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