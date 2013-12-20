Росія не відмовилася від наміру ввести українцям в'їзд за закордонними паспортами
00:12, 20 грудня 2013Політика
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Росія не відмовилася від наміру ввести в'їзд на свою територію для громадян України тільки за закордонними паспортами
Росія не відмовилася від наміру ввести українцям в'їзд за закордонними паспортами
Про це заявив РІА Новости статс-секретар, заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін.
"Принаймні, ніяких змін у нашій позиції не відбулося. Це до речі, в інтересах обох країн", - зазначив дипломат.
Наприкінці жовтня Карасін, що курирує відносини з СНД, заявив, що Росія і Україна вже опрацьовують питання про взаємне в'їзд громадян за закордонними паспортами, при цьому про візовий режим мови не йде.
Зараз жителі обох країн можуть перетинати кордон як за внутрішніми, так і за закордонними паспортами.
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