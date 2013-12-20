Домовленості про асоціацію України з ЄС лишаються в силі - Арбузов

Україна продовжує сподіватися на швидке підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявив під час загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну».

“Сьогодні перед нами стоїть подвійне завдання По-перше, пояснити причину наших дій, по-друге, показати, що європейська інтеграція України – асоціація з ЄС залишається в силі. Ми обов'язково зробимо цей крок, але не хочемо його робити усліпу”, - заявив Арбузов.

Він відзначив, що євроінтеграція є наріжним каменем політики України, як внутрішньої, так і зовнішньої.

“Україна щира на шляху до євроінтеграції... Ніхто не може дорікнути нам, що Президент або влада зробили мало для реалізації програми з євроінтеграції, особливо за останні роки і місяці. З 11 вимог «списку Фюле» усі виконано або повністю, або частково, прийнято більш як 80 законопроектів”, - відзначив перший віце-прем'єр.

За словами Арбузова, на сьогодні готується “дорожня карта” імплементації угоди з ЄС, триває робота над питанням захисту галузей економіки, які стануть найуразливішими після набрання чинності умовами вільної торгівлі з ЄС.

“Ми не торгуємося, але маємо розуміти, що буде завтра”, - підкреслив Арбузов.

За словами першого віце-прем'єра, ще ніколи підготовка до підписання Угоди про асоціацію з ЄС не відбувалася в настільки складних умовах, які виникли в Україні. “Жодна асоціація не відбувалася в умовах такої жорсткої поляризації. Успіх жодної асоціації не залежав настільки від МВФ. По суті, асоціація і нова програма з МВФ - це дві сторони однієї медалі”, - вважає Арбузов.

Він відзначив, що Євросоюз продовжує політику відкритих дверей щодо України, і Україна «намагається туди увійти... Питання не в тому, чи відбудеться це. Питання – коли і як ми це зробимо».

Арбузов підкреслив, що абсолютно згодний з тим, що Україна має підтвердити свою готовність продовжити шлях євроінтеграції. “Триває робота над “дорожньою картою”. Ця ідея досі у силі, і я радий, що аналогічну готовність проявляє і ЄС. Але одночасно він говорить, що в наших відносинах виникло питання довіри. Згодний. ЄС говорить, що Україна має підтвердити свою політичну відд