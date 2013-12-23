Близько 2,5 тисяч осіб продовжують акцію протесту на Майдані

На столичному Майдані Незалежності сьогодні вранці перебуває близько 2,5 тис. мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, ніч на Майдані минула спокійно. Протестувальники змінили нічну зміну і готуються до чергового дня: розпалюють багаття, готують каву і чай.

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Цієї ночі на Майдані почали демонтувати сцену для встановлення нової. Планується, що нова сцена запрацює вже сьогодні вранці.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня учасники Народного віча на Майдані прийняли резолюцію про створення Народного об'єднання «Майдан» для боротьби з діючою владою. Вони також обрали раду і її співголів. Співголовами стали Олег Тягнибок, Сергій Квіт, Віталій Кличко, Юрій Луценко, Руслана Лижичко, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк.