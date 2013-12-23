Активісти пікетують Окружний адмінсуд, закликаючи покарати Захарченка

Учасники Євромайдану пікетують будівлю Окружного адміністративного суду Києва, інформує Радіо Свобода з посиланням на прес-службу громадського сектору Євромайдану.

Цей суд розглядає сьогодні позов позафракційного народного депутата Юрія Дерев’янка проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Учасники Євромайдану підтримують адміністративний позов до міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка про визнання незаконною бездіяльності суб’єкта владних повноважень, повідомили в прес-службі.

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Попереднє судове засідання розпочнеться о 9:00. На ньому також буде представлено клопотання про розширення позовних вимог у зв’язку з новими обставинами від часу звернення.

Учасники пікету також вимагають покарання міністра за бездіяльність та розслідування дій його підлеглих.

21 грудня активісти Автомайдану пікетували квартиру, в якій зареєстрований міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.