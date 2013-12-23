Кремль відмовився коментувати роль Меркель у помилуванні Ходорковського

У Кремлі не коментують можливу роль федерального канцлера ФРН Ангели Меркель у помилуванні екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського, заявив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Роль Меркель, якщо вона була, вона сама розповість про це", - сказав Ушаков.

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Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Путін після щорічної прес-конференції заявив, що Ходорковський написав прохання про помилування, і найближчим часом буде підписано відповідний указ.

Ходорковський мав вийти на свободу за вироком в серпні 2014 року.

20 грудня Путін підписав указ про помилування Ходорковського.