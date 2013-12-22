Ходорковський побажав Тимошенко якнайшвидшого звільнення

«Бажаю якнайшвидшого звільнення для Юлії Тимошенко. Сподіваюся, що президент Янукович, який часто спілкується з президентом моєї країни, візьме з нього приклад у цьому питанні – звільнення політв’язня», – сказав Ходорковський на першій після звільнення з-за ґрат прес-конференції в Берліні.

Водночас він не став коментувати політичну ситуацію в Україні, повідомляє Радіо Свобода.

«Україна – не байдужа мені, частина родичів живе там, але я на даний час не маю достатньої інформації, щоб коментувати Євромайдан», – сказав російський екс-олігарх.

Ходорковський провів за ґратами понад 10 років за формальними звинуваченнями в шахрайстві і ухилянні від сплати податків. Він не визнав себе винним за цими звинуваченнями.

Прихильники Ходорковського називають його переслідування ініційованим Володимиром Путіним політично вмотивованим покаранням за підтримку опозиційних до влади рухів.

Цього тижня президент Росії Володимир Путін помилував Ходорковського і мотивував його звільнення «гуманітарними міркуваннями».