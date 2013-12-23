Опозиція хоче вдвічі скоротити чисельність МВС за рахунок «Беркуту»

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Так, проектом закону пропонується затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності внутрішніх військ МВС, що визначається статтею 3 цього Закону) у кількості 190 500 осіб (зараз - у кількості 324 400 осіб, у тому числі 240 200 осіб рядового і начальницького складу).

За рахунок Державного бюджету України утримуються 114 300 працівників органів внутрішніх справ (зараз - 190500 працівників).

Крім того, стаття 3 закону доповнюється положенням про те, що з 1 січня 2014 року кількість працівників внутрішніх військ має становити 23 000 осіб, у тому числі 22 000 військовослужбовців.

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Водночас, у прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту, зокрема, зазначається, що скорочення чисельності штатних посад згідно з цим законом проводиться в першу чергу за рахунок ліквідації підрозділів міліції особливого призначення "Беркут" та скорочення чисельності інших спеціальних підрозділів та підрозділів особливого призначення, утворених у складі органів Міністерства внутрішніх справ України.

Також зазначається, що в подальшому чисельність спеціальних підрозділів та підрозділів особливого призначення, утворених у складі органів Міністерства внутрішніх справ України, не може перевищувати 2% від загальної чисельності працівників органів внутрішніх справ, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та 3% від загальної чисельності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

У пояснювальній записці до законопроекту, зокрема, зазначається, що в Україні налічується 357700 працівників МВС, тобто 780 на 100 тис. населення. При цьому, загальносвітовий середній показник — 300 поліцейських на 100 тис. населення, а за рекомендацією ООН - 222.

Як повідомляв УНІАН, опозиція внесла до парламенту законопроект про ліквідацію "Беркуту".

Відповідний проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо недопущення побиття громадян та забезпечення їх конституційного права на свободу мирних зібрань)" внесений до Верховної Ради Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнибоком. Його зареєстровано в парламенті під №3733.

Проектом закону передбачається забезпечити до 1 лютого 2014 року скорочення загальної чисельності МВС у зв’язку з повною ліквідацією та розформуванням спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ України "Беркут".

Опозиція також пропонує позбавити рядовий та начальницький склад "Беркуту" військових та спеціальних звань.

Згідно з законопроектом, начальницькому складу "Беркуту" забороняється протягом п’яти років перебувати на будь-яких посадах у правоохоронних органах України.