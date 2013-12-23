Путін вважає, що "інтелігентному" Лаврову на Майдані не місце

Жириновський, виступаючи на Держраді, сказав, що "друзі-партнери нерідко в нашій історії ставали ворогами", і навів для прикладу поведінку Європи стосовно України.

Про це повідомляє РИА Новости.

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"Ми бачимо, як міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестервелле гуляє по Майдану. А питається: де наш міністр закордонних справ Сергій Вікторович Лавров? Можливо, пора вийти з кабінету, і йти туди, на той самий Майдан, і захищати там національні інтереси нашої країни?", - поцікавився лідер ЛДПР.

"Що стосується міністра закордонних справ - він у нас людина інтелігентна, і ми не втручаємося у внутрішні справи інших країн: ні Федеративної Республіки Німеччина, ні України", - сказав Путін.