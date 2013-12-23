Путін вважає, що "інтелігентному" Лаврову на Майдані не місце
Президент РФ Володимир Путін захистив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від критики лідера ЛДПР Володимира Жириновського, заявивши, що Росія не втручається у внутрішні справи інших країн.
Жириновський, виступаючи на Держраді, сказав, що "друзі-партнери нерідко в нашій історії ставали ворогами", і навів для прикладу поведінку Європи стосовно України.
Про це повідомляє РИА Новости.
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"Ми бачимо, як міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестервелле гуляє по Майдану. А питається: де наш міністр закордонних справ Сергій Вікторович Лавров? Можливо, пора вийти з кабінету, і йти туди, на той самий Майдан, і захищати там національні інтереси нашої країни?", - поцікавився лідер ЛДПР.
"Що стосується міністра закордонних справ - він у нас людина інтелігентна, і ми не втручаємося у внутрішні справи інших країн: ні Федеративної Республіки Німеччина, ні України", - сказав Путін.