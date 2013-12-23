Фюле: Загроза банкрутства України не пов'язана з Угодою про асоціацію

Про це заявив єврокомісар з розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле в ефірі передачі Otázky Václava Moravce на чеському телебаченні ČT24.

ЄС готовий допомогти Україні фінансово, але лише з реалізацією угоди про асоціацію після її підписання. Він також не вважає її «мертвою», проте рішуче відкидає можливість повторного відкриття перегорів щодо неї, як того вимагає Київ, повідомляє Тиждень.ua.

«Тут ігноруються дві речі: ЄС з 1991 року був найбільшим донором фінансової допомоги Києву. ЄС надав близько €3,3 млрд справді у вигляді подарунка, а близько €10,5 млрд позичив Україні за сприятливих умов», зазначив єврокомісар у відповідь на заяви критиків щодо скупості ЄС щодо Києва і запевнив, що після підписання угоди про асоціацію ЄС буде "звісно ще більш сприятливим".

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На думку єврокомісара, загроза фінансового банкрутства України ніяк не пов'язана з Угодою про асоціацію. Київ міг взяти кредит у Міжнародного валютного фонду ( МВФ), або знайти гроші де-інде. Але купівля Росією українських облігацій на $15 млрд. доларів, на думку Фюле, не є «нічим іншим, ніж формою кредиту», але з більш високою процентною ставкою, ніж у МВФ.

Він також заперечив заяви щодо торгів між Брюсселем та Москвою щодо Києва: «Це не торги про те, хто дасть більше», - заявив Фюле, а щодо українського керівництва зазначив, що «гра не про те, який зі стільців обрати, але, можливо, про те, як довго зможемо всидіти на обох».