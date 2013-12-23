У Медведєва розповіли, про що він завтра говоритиме з Азаровим

"На переговорах передбачається обговорення ключових питань двосторонньої співпраці в торговельно-економічній, енергетичній, кредитно-фінансовій, науково-технічній, гуманітарній і культурній областях, ходу реалізації великих спільних промислових і інфраструктурних проектів", - йдеться у повідомленні прес-служби уряду РФ, повідомляє РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, Микола Азаров 24 грудня здійснить одноденний робочий візит до Російської Федерації.

У ході візиту прем'єр України проведе зустріч з главою уряду Росії Дмитром Медведєвим і візьме участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав.