З'явилося відео з бунтом "антимайданівців", яким не заплатили
У мережу виклали відео з бунтом "антимайданівців", яким не заплатили
У мережі з'явилося відео, на якому мешканці Запоріжжя, які не отримали обіцяні гроші від організаторів "антимайдану" в Києві, влаштували бунт в поїзді, що віз їх з акції додому.
У відео лунають нецензурні вислови.
Раніше повідомляли, що люди, які 14-15 грудня брали участь в акції на підтримку діючої влади у Києві, додому повернулися з вимогою відставки президента.
Люди поверталися в Запоріжжя спеціальним поїздом, однак дорогою зрозуміли, що обіцяні гроші організатори мітингу їм не заплатять, тож почали зривати стоп-крани та били скло.
Окрім того, до вікон вагонів антимайданівці приклеїли стікери з написами "Вимога №1 – відставка Януковича!".
За матеріалами Українська правда, "Запоріжжя. Коментарі"