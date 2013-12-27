З'явилося відео з бунтом "антимайданівців", яким не заплатили

У мережі з'явилося відео, на якому мешканці Запоріжжя, які не отримали обіцяні гроші від організаторів "антимайдану" в Києві, влаштували бунт в поїзді, що віз їх з акції додому.

У відео лунають нецензурні вислови.

Раніше повідомляли, що люди, які 14-15 грудня брали участь в акції на підтримку діючої влади у Києві, додому повернулися з вимогою відставки президента.

Люди поверталися в Запоріжжя спеціальним поїздом, однак дорогою зрозуміли, що обіцяні гроші організатори мітингу їм не заплатять, тож почали зривати стоп-крани та били скло.

Окрім того, до вікон вагонів антимайданівці приклеїли стікери з написами "Вимога №1 – відставка Януковича!".

За матеріалами Українська правда, "Запоріжжя. Коментарі"