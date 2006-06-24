Помер відомий продюсер Аарон Спеллінг

У Лос-Анджелесі у віці 83-х років помер телевізійний продюсер Аарон Спеллінг - одна з найвидатніших постатей американської телеіндустрії, передає радіо «Свобода».

Він був продюсером багатьох телесеріалів, що здобули широку популярність у США та за їх межами - "Династія", "Беверлі Хіллз 90210" та інших. На рахунку А.Спеллінга також понад 140 телефільмів.

У фільмах і програмах А.Спеллінга починали свою кар`єру багато акторів, які стали згодом зірками Голлівуду - приміром, Джон ТРАВОЛТА і Нік НОЛТ.