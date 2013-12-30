Учасники Майдану планують встановити світовий рекорд з масового виконання гімну

Про це повідомила на прес-конференції в агентстві УНІАН співачка Руслана Лижичко.

Вона попросила всіх людей, які прийдуть у новорічну ніч на Майдан, мати з собою або ліхтарики, або ж увімкнути світло в телефонах під час виконання гімну.

Читайте також: Руслана передала послу ЄС заяву від імені українців (фото)

За її словами, завдяки цьому легше буде порахувати людей, які зібралися на Майдані. «Дуже багато людей захочуть зустріти цей рік саме на Майдані. І дуже логічно виникла ідея – фактично підтвердити те, що вже відбулося, але зробити це все по правилах, по інструкції, по всіх необхідних канонах і стандартах - встановити і зафіксувати світовий рекорд виконання Державного Гімну. Ми спробуємо це зробити о 23.50», - зазначила Руслана.

Вона зазначила, що заявка на реєстрацію у Книзі рекордів Гіннеса подана і вже отримано позитивну відповідь.

Руслана повідомила, що «на Майдані і довкола можуть зібратися 138 тисяч людей». За її словами, також можуть долучитися і люди на прилеглих до Майдану вулицях.

У свою чергу голова редакційної ради Національного проекту “Книга рекордів України” Олег Іваненко зазначив, що на сьогодні рекорд одночасного виконання гімну належить Індії, де в травні 2013 року разом заспівали 121 630 людей. «У нас є всі шанси перевершити дане досягнення», - сказав він.

Іваненко повідомив, що «розроблено методику реєстрації подібного рекорду».

«Весь Майдан Незалежності, вся площа розбита на 50 квадратів. Є методики підрахунку. Якщо на кожний квадратний метр у нас буде щільність людей – 2 людини, то подібний рекорд буде встановлено», - додав він. При цьому експерт зазначив, що буде відмінусовуватися площа, на якій розташовані намети, встановлені барикади та ростуть дерева.

Іваненко наголосив, що дуже важливо, щоб були відео та фотоматеріали, за допомою яких буде визначена кількість людей. За його словами, потім всі люди мали б звертатися до Книги рекордів Гіннеса про фіксацію подібного рекорду, бо Книга «фіксує не всі рекорди і інколи достукатися до них досить важко».

Іваненко наголосив, що «експертній комісії потрібно буде тиждень-півтора для точного підрахунку реальної кількості людей, які виконували національний гімн».

Лижичко повідомила, що в новорічну ніч «зі мною на сцені одночасно буде дуже велика кількість українських зірок і відомих людей, і ми всі хором і зі сцени, і разом з людьми виконуватимемо гімн країни». «Всі групи, які протягом місяця виступали на Майдані, вони всі будуть стояти на сцені», - додала співачка.