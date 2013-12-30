МВС у новорічну ніч охоронятиме будівлі КМУ, АП і ВР

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник управління масових та спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвейцов, пише Gazeta.ua.

"Майдан у нас відгороджений від інших громадян, тому ми більше приділяємо увагу громадському порядку біля будівель органів влади - тобто Кабінету міністрів, Адміністрації президента та Верховної Ради", - уточнив Матвейцов.

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Також, за його словами, наряди чергуватимуть навколо столичного Майдану Незалежності.

Представник МВС зазначив, що міліція реагує на будь-які повідомлення громадян.

"У середньому, до нас надходять 10-15 повідомлень щодоби з приводу подій на Євромайдані", - підкреслив він.

У МВС також нагадали, що в новорічну ніч в державі громадський порядок забезпечуватимуть близько 12 тис. працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ.

Водночас, там заявили, що криміногенна ситуація в країні має тенденцію до стабілізації.