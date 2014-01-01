Українці з нового року зможуть тимчасово перебувати в Росії протягом 90 діб за півроку

В МЗС зазначають, що 1 січня набирає чинність закон, який передбачає, що термін тимчасового перебування в Росії іноземних громадян, які прибули в Російську Федерацію у порядку, що не вимагає отримання візи (у тому числі громадяни України), не може перевищувати 90 діб сумарно протягом кожного періоду в 180 діб,пише Українська правда з посиланням Міністерство закордонних справ.

За винятком випадків, передбачених законом. Якщо іноземець під час свого попереднього перебування в Росії перевищив строк перебування у 90 діб сумарно протягом кожного періоду в 180 діб, йому буде заборонено в’їзд до РФ строком на 3 роки з дня виїзду з Росії.

В міністерстві зазначають, що режим поїздок громадян України та Росії визначено Угодою між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і РФ від 16.01.1997 р. та протоколом про внесення змін до Угоди від 30.10.2004 р.

Громадяни України та Росії звільняються від реєстрації у компетентних органах за місцем їхнього перебування на території іншої держави, якщо термін такого перебування не перевищує 90 днів з моменту в'їзду на територію цієї іншої держави, за наявності у них міграційної картки з позначкою органів прикордонного контролю, проставленої при в'їзді на територію держави перебування.

Отже, громадяни України можуть перебувати на території Росії без взяття на міграційний облік протягом 90 діб.

У зв’язку з цим МЗС України звертає увагу українців, які планують свої закордонні поїздки та перебуватимуть у РФ, на необхідність дотримання законів країни перебування та наслідки порушення режиму перебування в Росії.