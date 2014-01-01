Учасники акції прибрали Майдан Незалежності після святкування Нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, вони підмели Хрещатик і сам Майдан.

На тротуарах лежить багато мішків зі сміттям.

Вдень на Майдані лишалося близько 1-2 тис. осіб, серед них помітно багато туристів, які з цікавістю розглядали побут мітингувальників і все фотографували.

Біля сцени близько сотні людей стали в коло і танцювали чардаш.