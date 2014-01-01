Учасники акції прибрали Майдан Незалежності після святкування Нового року

18:02, 01 січня 2014
Політика
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На Майдані лишилося мало людей.

Майданівці прибрали після святкування / Фото: Instagram

Учасники акції прибрали Майдан Незалежності після святкування Нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, вони підмели Хрещатик і сам Майдан.

На тротуарах лежить багато мішків зі сміттям.

Вдень на Майдані лишалося близько 1-2 тис. осіб, серед них помітно багато туристів, які з цікавістю розглядали побут мітингувальників і все фотографували.

Біля сцени близько сотні людей стали в коло і танцювали чардаш.

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