Власенко каже, що Тимошенко відмовлять у законному пом'якшенні режиму в колонії

Захисник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що адміністрація Качанівської колонії планує відмовити його підзахисній у задоволенні заяви, яку вона написала 30 грудня, про пом'якшення режиму утримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Власенко заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві.

“Адміністрація Качанівської колоній не має права відмовити у задоволенні заяви, оскільки вона (Тимошенко) відбула одну третину свого покарання і має право на полегшення режиму перебування, в тому числі на можливість вільного виходу в місто Харків”, - сказав Власенко.

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Разом з тим він зауважив, що захисту Тимошенко стало відомо, що 4 січня адміністрація Качанівської колонії планує відмовити в задоволенні цієї заяви.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня того ж року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.