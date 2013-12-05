Власенко заявляє, що Тимошенко найближчим часом планують перевезти до колонії

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

За словами захисника, він вчора бачив підготовлений за будівлею ЦКЛ «Укрзалізниці» майданчик, схожий на вертолітний.

На тему: Власенко каже, що Тимошенко сильно схудла, але продовжує голодувати

«У нас є інформація, що найближчим часом вони планують, незважаючи ні на що, переводити Юлію Володимирівну в Качанівську колонію. Я вчора був особисто в Харкові, я на власні очі бачив певну ділянку за будівлею лікарні, яка вчора була розчищена, яка вчора посилено охоронялася працівниками міліції. Для мене це чергове, непряме підтвердження тої інформації, яку ми отримали з Адміністрації Президента про те, що вони збираються перетаскувати її, вони збираються, наплювавши на все, продовжувати нове коло політичних репресій», - заявив Власенко.

Захисник наголосив, що прогнозувати, коли саме відбудеться переведення Тимошенко до колонії, він не може.

«У них рішення приймає одна людина, вона ці рішення може періодично міняти, він може їх періодично не міняти, він може періодично міняти приводи та причини для цих рішень, він може міняти публічну позицію стосовно цих рішень. Тому говорити, коли це буде – завтра або протягом тижня, протягом кількох тижнів – я не можу. Нам сказали, що це найближчим часом», - наголосив Власенко.

За словами захисника, для вивезення Тимошенко її необхідно виписати зі стаціонару. Власенко також підкреслив, що лікуючими лікарями залишаються лікарі берлінської клініки «Шаріте» й тільки вони повинні ухвалювати рішення про виписку.

У той же час він наголосив, що «якщо буде рішення пана Афанасьєва (головлікар ЦКЛ «Укрзалізниці» - УНІАН), повірте, пану Колпащікову (начальник Качанівської колонії – УНІАН) цього буде достатньо».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Власенко також заявив, що Тимошенко, яка продовжує голодування у ЦКЛ «Укрзалізниці», сильно ослаблена, однак психологічно готова продовжувати акцію протесту на підтримку Євромайдану.