Тюремники розповіли, коли розглянуть заяву Тимошенко про пом'якшення режиму

Заява засудженого екс-прем'єра України Ю.Тимошенко перебуває в адміністрації Качанівської виправної колонії і буде розглянута в січні поточного року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

"Заява засудженої Ю.Тимошенко перебуває в адміністрації Качанівської виправної колонії (№ 54 ) і буде розглянута у відповідності до вимог чинного законодавства на черговому засіданні спостережної комісії в січні поточного року", - йдеться в повідомленні.

На тему: Власенко каже, що Тимошенко відмовлять у законному пом'якшенні режиму в колонії

Як повідомляв УНІАН, захисник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив, що адміністрація Качанівської колонії планує відмовити його підзахисної в задоволенні заяви про пом'якшення режиму утримання, написаного нею 30 грудня.

Нагадаємо, Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня того ж року через погіршення стану здоров'я Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці » в Харкові.