Столиця святкує День молоді

Святковим концертом на Майдані Незалежності розпочнеться святкування Дня молоді в Україні. Святкові заходи триватимуть 24-25 червня.

"Розпочнуться святкові заходи ввечері в суботу на головній площі столиці концертом популярних українських груп "Мандри" і "Скрябін", - сказали РІА «Новости» в Київській міській адміністрації.

У цей же вечір відбудеться музичний молодіжний всеукраїнський фестиваль "Перлини сезону-2006" і показ мод молодих модельєрів країни.

У неділю вдень на центральній вулиці Києва Хрещатику гості і жителі столиці зможуть взяти участь у всіляких спортивних змаганнях, а також подивитися показові виступи з бойового рукопашного гопака.

Ввечері відбудеться трансляція звернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до української молоді, виступу мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА.

Завершиться святкування концертом, під час якого розважать молодь на Майдані і запалять серця святковим настроєм групи "Друга ріка", "Тартак" і відома українська співачка Марічка БУРМАКА.