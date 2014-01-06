Україну обговорять на Мюнхенській безпековій конференції

Провідну тему 50-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки оголосять незадовго до її проведення наприкінці січня, повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на агентство dpa.

Однак вже відомо, що дискусії провідних політиків світу цьогоріч будуть присвячені "конфлікту у Сирії , а також Україні". Обговорення ситуації у гарячих точках та зонах криз є традиційним для цього форуму.

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Про участь у ювілейній конференції в Мюнхені уже заявили 18 голів держав та урядів, півсотні міністрів закордонних справ, а також десять керівників міжнародних організацій.

Загалом на форумі очікується близько 300 політиків та експертів з питань політики безпеки з усього світу.

50-та Мюнхенська конференція з питань безпеки відбудеться з 31 січня по 2 лютого 2014 року.

У 2009 році слово на Мюнхенській конфренції отримала тодішня прем'єрка України Юлія Тимошенко. Нинішній президент України Віктор Янукович виступав під час 48-ї Мюнхенської конференції у 2012 році у ході дискусії на тему "Енергія, ресурси та довкілля – нові параметри безпеки?".