Українець проведе 30 років у в'язниці США за розповсюдженні дитячої порнографії

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на федеральну прокуратуру в штаті Нью-Джерсі.

Оголошення вироку відбудеться в цьому штаті 15 квітня.

Шинкаренка було арештовано в Таїланді в 2009 році, а потім екстрадовано до США, де в червні минулого року йому було пред'явлено обвинувачення за 32 пунктами, що стосуються розповсюдження дитячої порнографії. В обвинуваченні йдеться, зокрема, що з 2005 по 2008 рік Шинкаренко керував інтернет-сайтом, на якому розповсюджував дитячу порнографію.

Розслідування цієї справи продовжується, і, за словами обвинувачення, воно вже привело до арешту і пред'явлення обвинувачень 600 клієнтам сайту в 47 штатах.

Прокурори назвали Шинкаренка одним з найбільших розповсюджувачів дитячої порнографії, яким коли-небудь були пред'явлені обвинувачення в США.