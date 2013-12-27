Другого підозрюваного у справі Чорновол заарештували до 23 лютого - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Громадське телебачення.

За даними ЗМІ, перед цим Котенко, який є підозрюваним у справі про побиття Чорновол, заявив, що є непричетним до нападу на неї. За його словами, він не спілкувався зі своїм братом Сергієм Котенком близько 1,5 років. "У мене в телефоні немає контакту брата, немає дзвінків, бо я не спілкуюся і не контактую з ним півтора роки, ми розійшлися у поглядах", - сказав він.

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Котенко зазначив, що в ніч нападу він був вдома. "Я спілкувався з мамою по телефону, говорив їй, що я вдома. Я був на Оболоні в своїй квартирі. Я спілкувався з людьми через інтернет", - сказав Котенко. Те, що він був вдома, підтвердила його матір у суді.

Його адвокат повідомив, що він "є несудимий в розумінні статті 89", що означає, що судимість погашена.

За словами матері Котенка, братів "розвела невістка", тобто дружина Котенка-старшого.

У слідчого й обвинувачення не було питань до підозрюваного.

Сторона захисту Котенка заявила про намір оскаржити судове рішення в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, Печерський райсуд обрав підозрюваному в причетності до побиття Чорновол Олександру Храмцову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.