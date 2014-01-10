Активіст Євромайдану заявив, що його катували в приміщенні КМДА, звинувачуючи в продажу наркотиків

Про це йдеться в сюжеті-розслідуванні Гром TV.

За даними журналістів, госпіталізований до однієї з київських лікарень активіст Володимир заявив про катування в приміщенні КМДА.

"Мене просять нікому нічого не говорити. Лежи мовчки. Тебе вилікують і ти забудеш про все", - каже активіст.

За його словами, він ночував у сумському наметі Батьківщини, був на Майдані з перших днів. У Новорічну ніч відстояв добу на барикадах, потім поїхав помитися до знайомих. Коли повернувся до намету, на нього чекали «люди в масках», які одразу заломали активістові руки, після чого сказали активісту пройти з ними "для перевірки".

За словами Володимира, його запідозрили у продажу наркотиків.

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Його повели в КМДА - «праворуч і сходами вгору», після чого чоловіка привели в підвал. Там його обшукали і почали бити, труїти димом у протигазі, підвішувати. Потім нібито з’явилися «старші», які припинили катування і викликали Володимиру швидку.

Лікарі діагностували в чоловіка перелом пальців на лівій нозі та забій грудної клітини. Причому в картці в якості причини травм вказано, що пацієнт травмував ногу «піднімаючи брусок».

Свідки з сумського намету кажуть, що Володимира звинувачували у крадіжках і продажу наркотиків, а потім виявилося, що це був не він.

«Потім, коли виявилося, що це не він, було вже пізно. Його покалічили» - каже один з них.

Інший свідок заявив, що Володимира забирали 20 людей від «Свободи» у масках, які почали його бити ще в наметі.

За його словами, за кілька днів після інциденту до намету прийшов представник ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко і пообіцяв постраждалому Володимиру допомогу.

Журналісти, яким вдалося, долаючи опір охорони КМДА, пройти частину намальованого Володимиром маршруту, не побачили ніяких місць для катувань, однак їх пустили не в усі приміщення.

Самі охоронці на камеру заявили, що в КМДА немає приміщень для катування.

Зокрема, «свободівець» Ігор Мірошниченко, якого згадував один зі свідків, заявив, що не знає, про що йдеться.

«Ніхто нікого не бив. Людина впала зі сходів», - сказав він.