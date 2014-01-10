МЗС не рекомендує українцям їздити у Бангладеш через масові заворушення

МЗС рекомендує громадянам України у зв’язку із численними заворушеннями та спалахами насильства у Бангладеш, спричиненими загостренням внутрішньополітичної кризи, утриматися найближчим часом від поїздок до цієї країни без нагальної необхідності.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, громадянам України, які перебувають на території Бангладеш, рекомендується обмежити пересування населеними пунктами, не здійснювати наземні подорожі за їхні межі, уникати відвідання місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту і демонстраціях, не здійснювати несанкціоновану фото- та відеозйомку, а також не вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються політичної ситуації у Бангладеш.

Читайте також: МЗС рекомендує українцям без потреби не літати в Єгипет

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію громадянам України слід звертатися до Посольства України в Республіці Індія за номерами телефонів: (+91) 844 737 94 34 та (+91 11) 261 460 41, до почесного консула України у місті Дака (Бангладеш) за номером телефона: (+88 02) 840 22 15, а також на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.