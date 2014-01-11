Європейські політики засуджують побиття міліцією Луценка сьогодні вночі у Києві

Європейські політики засуджують побиття міліцією сьогодні вночі у Києві одного з лідерів Євромайдану, колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка і бажають йому швидшого одужання.

"Я шокований новиною про те, що Юрій Луценко поранений під час сутичок у Києві. Бажаю йому швидкого одужання", - написав у своєму Twitter британський міністр у справах Європи Девід Лідінгтон.

Він також наголосив на важливості того, аби всі сторони конфлікту в Україні "виявили стриманість, а влада надала повну інформацію про те, що трапилось".

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Підтримку пораненому політику висловив також глава делегації Європейського парламенту у зв'язках з Україною Павел Коваль. "Важко прийняти напрямок, у якому рухається Україна. Юрій Луценко - мій друг, відповідальний політик і хороша людина. Юрію, ми з тобою", - написав він у Twitter.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд стурбований застосуванням сили до демонстрантів в Україні і нагадав українській владі про відповідальність. "Насильство щодо демонстрантів у Києві дуже тривожить. Від насильства повинні утриматися всі. Влада несе особливу відповідальність", - наголосив глава шведської дипломатії у своєму Twitter.

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Лідер фракції «Зелених» у Європарламенті Ребекка Гармс в інтерв'ю "Німецькій хвилі" заявила: "Побиття колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, напади на окремих активістів та журналістів, інцидент з Тетяною Чорновол засвідчують, що влада України може реагувати на мирний протест тільки застосуванням насильства. На акції протесту треба надавати політичну відповідь".

Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Луценка.

Також після сутичок з бійцями спецпірозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського райсуду було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Разом з тим, за даними міліції, вчора біля суду близько 20 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. Проти активістів відкрито декілька кримінальних проваджень за фактами хуліганства, насильства щодо працівників правоохоронних органів та втручання в діяльність судових органів.

Також столична прокуратура відкрила провадження щодо застосування сили до громадян бійцями спецпідрозділу МВС «Беркут».

За даними КМДА, під час акцій протесту активістів біля Києво-Святошинського районного суду та поблизу Святошинського райуправління міліції за медичною допомогою до лікарів звернулося 17 осіб.

Довідка УНІАН. 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув'язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.