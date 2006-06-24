Костенко подав у відставку

Українська народна партія не сприймає політику керівництва держави щодо звільнення представників партії з посад у виконавчій владі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Юрій КОСТЕНКО, який сьогодні подав у відставку з посади голови УНП, сказав журналістам за підсумками VIII позачергового з’їзду партії.

Ю.КОСТЕНКО зазначив, що у виступах на з’їзді лунали критичні зауваження щодо звільнення однопартійців Василя ЧЕРВОНІЯ та Євгена ЖОВТЯКА з посад голів Рівненської та Київської облдержадміністрацій, оскільки за їх керівництва ці області мали одні з найвищих соціально-економічних показників серед областей України.

Він також наголосив, що близько 50 керівників районних державних адміністрацій примушують добровільно писати заяви про звільнення.

«Така політика суперечить внеску УНП в перемогу національно-демократичних сил і Президента Віктора ЮЩЕНКА. Така політика не відповідає проголошеним принципам, що у владі мають працювати порядні, чесні, віддані патріоти», - сказав Ю.КОСТЕНКО.