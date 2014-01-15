США закликають Україну поновити переговори з МВФ щодо кредиту (доповнена)

Про це пані Нуланд заявила на слуханнях щодо політичної кризи в Україні в комітеті із закордонних політики Сенату США.

"МВФ пропонує Україні доведену досвідом -- можливу нелегку -- довготривалу дієту, щоб Україні повернутися до гарного здоров'я. Це вимагатиме роботи та жертовності. Але винагорода буде великою... Ми закликаємо Україну поновити консультації з Міжнародним Валютним Фондом зараз", - сказала пані Нуланд на сенатському комітеті.

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Вона також пояснила, чому раніше МВФ не виділив кредит Україні коли Київ вирішував чи підписувати Угоду про асоціацію з ЄС восени минулого року, сказавши: "Консультації з МВФ були, але не такі інтенсивні, щоб МВФ міг вирішити щодо кредиту. Реформи, які вимагає МВФ, разом з асоціацією з ЄС мали б іти поруч, але це не те, що думали українці."

Україна та МВФ вже кілька років ведуть переговори про 15-мільярдний доларовий кредит від МВФ, натомість Київ пристав до пропозиції про російський кредит на таку ж саму суму через випуск євробондів, які Росія купує коштами з Фонду Національного Достатку.

МВФ вимагає від України підвищити ціни на газ для населення, заморозити заробітні плати та послабити курс гривні.