Transparency International: Закон Олійника-Колесніченка знищить будь-які прояви громадської непокори

В організації вважають, що закон “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян” ініційований народними депутатами від Партії регіонів В.Колесніченко та В.Олійником у разі його підписання Президентом України Віктором Януковичем знищить будь-які прояви громадської непокори в Україні, започаткує репресії та перетворить Україну на диктатуру, сказано у прес-релізі Transparency International.

Як наголошують в організації, згідно з законом, накладенням штрафу, вилученням майна та тюремними строками до 6 років покарають усіх, причетних до екстремістських дій.

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"Такими автори закону, зокрема, вважають: рух у колонах в складі більше п’яти транспортних засобів (всі учасники Автомайдану); здійснення діяльності інформаційного агентства без його державної реєстрації (всі незалежні інтернет-сайти); проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій біля органів державної влади (всі учасники Євромайдану); участь в масовому заході у масці чи шоломі (усі загони самооборони Євромайдану); встановлення без дозволу палаток чи конструкцій, що використовуються як сцена, звукопідсилюючої апаратури (всі організатори протестів); надання для проведення мітингів транспорту або створення умов для організації зазначених заходів (усі постачальники дров і провіанту для Євромайдану); виготовлення чи розповсюдження екстремістських матеріалів, в тому числі через засоби масової інформації, мережу Інтернет, соціальні інтернет-мережі (всі інакомислячі); наклеп у творі, що публічно демонструється в засобах масової інформації або в мережі Інтернет (усі журналісти-розслідувачі); незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про суддю, його близьких родичів чи членів сім’ї (усі громадські контролери та журналісти-розслідувачі)", - сказано в повідомленні.

Крім того, заявили в організації, парламент України, наслідуючи приклад Росії, офіційно запровадив поняття «іноземний агент». Подібна норма вже понад діє рік в Росії. Для цього в законі «Про громадські об’єднання» та в Податковому Кодексі України внесли спеціальні доповнення.

Transparency International Україна зазначає, що "під це визначення автоматично потрапляють всі організації, що адвокатують в Україні бодай якісь реформи – від антикорупційної чи податкової, до освітньої чи аграрної".

За словами виконавчого директора Transparency International Україна Олексія Хмари: «Transparency International Україна представляє міжнародну антикорупційну організацію та отримує фінансування з-за кордону. А значить, ми є іноземними агентами. Ми збираємо декларації міністрів, губернаторів та мерів і моніторимо їх стиль життя. А значить, займаємося наклепництвом. Ми впливаємо на антикорупційні реформи в Україні, а значить займаємося політикою та є особливо небезпечними екстремістами. Це не мої вигадки, така логіка прийнятого 16 січня законопроекту №3879».

Transparency International Україна закликає міжнародну спільноту вимагати від Президента України Віктора Януковича невідкладно ветувати проголосований законопроект №3879 та гарантувати українцям неухильне дотримання громадянських прав і свобод. У разі відмови Віктора Януковича це зробити чи при підписанні ним закону вимагаємо від Європейського Союзу, США та міжнародних організацій ввести найжорсткіші санкції проти усіх посадовців, причетних до появи та вступу в дію законопроекту №3879.