На підпис Януковичу направлено ще два ухвалені вчора закони

На підпис Президенту України Віктору Януковичу направлено ще два ухвалені вчора, 16 січня, Верховною Радою закони: Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу та Про внесення зміни до закону про безоплатну правову допомогу.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, закони було направлено на підпис Президенту 16 січня.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 січня, Верховна Рада шляхом підняття рук 235 голосами народних депутатів прийняла закон «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу», згідно з яким стаття 197 Податкового кодексу доповнюється пунктом 197.22, яким звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00. Проект закону вносив до парламенту Кабінет міністрів України. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ розроблено на виконання доручення Президента України від 27 грудня 2013 року. Також у документі наголошується, що ПДВ на імпорт газу запроваджується з 1 січня 2014 року.

Також 16 січня шляхом підняття рук 235 народних депутатів ухвалили закон про внесення зміни до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо відтермінування набрання чинності положеннями пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення") депутата від Партії регіонів Дмитра Шпенова.

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Цим законом набрання чинності положеннями Закону "Про безоплатну правову допомогу", які передбачають надання безоплатної вторинної правової допомоги окремим категоріям суб’єктів права на таку допомогу, відкладено до 1 січня 2015 року.

Таким чином, надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 8 - 12 частини 1 статті 14 цього закону (особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї; особи, до яких застосовано адміністративне затримання; особи, на яких поширюється дія Закону «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань; особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку; особи, реабілітовані відповідно до законодавства України), забезпечується поетапно починаючи з 1 січня 2015 року.

Як ідеться в пояснювальній записці, відтермінування набрання чинності відповідними положеннями запропоновано з огляду на відсутність належного фінансування з державного бюджету.