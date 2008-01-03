БЮТ пропонує Верховній Раді конкретизувати функції Кабміну

Верховній Раді України пропонується встановити обов’язковість розробки прогнозних показників бюджету на середньострокову перспективу на рівні державного та місцевих бюджетів.

З цією метою у парламенті зареєстровано проект Закону „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, розроблений народним депутатом Антоном ЯЦЕНКОМ (фракцію БЮТ).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що така вимога обумовлена тим, що у чинній редакції ст.38 Бюджетного кодексу передбачено подання до Верховної Ради разом із проектом державного бюджету на наступний рік прогнозу показників зведеного бюджету за основними видами доходів, видатків і фінансування на наступні три бюджетні періоди.

Однак у проміжку часу між першим і третім читанням проекту закону про держбюджет вноситься цілий ряд коригувань та суттєвих змін планових бюджетних показників.

Через це середньостроковий прогноз бюджетних показників як орієнтир з фінансового забезпечення загальнодержавної, регіональної та галузевої політик на середньострокову перспективу одразу після першого читання втрачає свою актуальність. Внаслідок відсутності належної системи стратегічних і програмних документів та процедури визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку ускладнюється використання і виконання бюджетних програм як інструменту досягнення загальнодержавних цілей розвитку. Тому середньострокове бюджетне планування пропонується затвердити як складову програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Законопроектом з метою оптимізації процедур складання, розгляду та прийняття закону про державний бюджет України конкретизовано функції Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Також встановлюються чіткі процедури розгляду законопроектів, які безпосередньо впливають на показники бюджету. Крім того, встановлюється вимога щодо подання таких законопроектів з фінансово-економічним обґрунтуванням, законодавчими пропозиціями щодо збалансованості показників бюджету та врахування висновку Кабміну при розгляді у Верховній Раді.

Передбачається також посилити роль Міністерства фінансів у формуванні політики у сфері бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджету. Законопроектом запроваджуються правові основи для проведення реформ у сфері бухгалтерського обліку у державному секторі відповідно до міжнародних стандартів. Одним із інструментів визначено запровадження інституту державних бухгалтерів із покладенням на них повноважень та відповідальності за ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Для посилення системи державного внутрішнього контролю та відповідальності учасників бюджетного процесу передбачається упорядковування норм щодо повноважень та відповідальності органів контролю, визначення видів бюджетних правопорушень залежно від стадії бюджетного процесу, заходів впливу та процедур їхнього застосування у разі вчинення бюджетних правопорушень учасниками бюджетного процесу.

У новій редакції Бюджетного кодексу передбачається створення нормативного підгрунтя для підвищення результативності при плануванні та використанні бюджетних коштів, удосконалення процедур складання, розгляду й ухвалення закону про держбюджет, підвищення якості управління бюджетними коштами, посилення системи державного внутрішнього контролю, посилення відповідальності учасників бюджетного процесу за недотримання бюджетного законодавства.

Посилюються положення щодо застосування програмно-цільового методу і передбачається поступове запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів.

Забезпечується поєднання процедур бюджетного планування зі стратегічним плануванням соціально-економічного розвитку на рівні держави, адміністративно-територіальних одиниць та розпорядників бюджетних коштів.

Встановлюється вимога щодо розробки прогнозних показників бюджету на середньострокову перспективу на рівні державного та місцевих бюджетів.