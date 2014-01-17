Президент Європарламенту закликав Януковича не підписувати "закони 16 січня"

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у заяві Президента Європейського парламенту, поширеній його прес-службою.

"Я дуже стурбований ухваленням українським парламентом законопроектів, які можуть обмежити основоположні свободи громадян, вплинути на свободу зібрань та слова і обмежити діяльність неурядових організацій. Якщо вони стануть законами, це підштовхне Україну до авторитарного радянського минулого", йдеться у заяві Шульца.

"Поспіх, брак прозорості та порушення парламентських процедур не є шляхом ухвалення гарних законів. Я закликаю Президента Януковича не підписувати ці законопроекти і впевнитись, що законодавчі акти співвідносяться з міжнародними зобов'язаннями України", - заявив Президент Європарламенту.

Шульц також долав, що двері для України до Європейського Союзу залишаються відчиненими.

"Але ми маємо бачити чітке зобов'язання з боку української влади щодо серйозності та щирості намірів інтегрувати країну до Європи. Ці останні події не лише зневажають волю людей, які протестують на Майдані, але можуть також повернути Україну зі шляху євроінтеграції і більше - відвернути від цивілізованого світу", - додав Шульц

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

16 січня, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення ухвалили 11 законів та 1 постанову.

Більшість законів суттєво обмежують права та свободи громадян.

Також парламент ухвалив державний бюджет України на 2014 рік та про звільнення від обкладення ПДВ операцій із ввезення на митну територію України природного газу.

Опозиція того ж дня зареєструвала у ВР 10 проектів постанов про скасування ухвалених законопроектів як таких, що порушують Конституцію та Регламент парламенту.

Сьогодні на брифінгу голова ВР Рибак заявив, що передав на підпис Президентові всі закони, ухвалені вчора парламентом.

Президент вже підписав закон про держбюджет.