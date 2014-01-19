В міліції заперечують використання водометів проти мітингувальників

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

«Водомети щодо мітингувальників не використовувалися. Використовувався пожежний гідрант для гасіння підпаленого автобуса», - зазначили в столичній міліції.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва на вулиці Грушевського не вщухають вже кілька годин. Вони почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції, який загородив їм прохід до будівель уряду та Верховної Ради.