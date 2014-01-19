Автомайдан вирушає на Межигір’я
22:08, 19 січня 2014Політика
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Автомайдан оголосив про початок походу на Межигір’я
Про це повідомляє Твіттер Автомайдану.
"Передові загони Автомайдану вирушають на Мегажир'я! Прямо зараз! Оболонь, Троещина, Куренівка, Вишгород, приєднуйтесь!!!", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що одного з лідерів опозиції Віталія Кличка пропустили до резиденції Віктора Януковича в Межигір’я.
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