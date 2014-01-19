Автомайдан вирушає на Межигір’я

Про це повідомляє Твіттер Автомайдану.

"Передові загони Автомайдану вирушають на Мегажир'я! Прямо зараз! Оболонь, Троещина, Куренівка, Вишгород, приєднуйтесь!!!", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що одного з лідерів опозиції Віталія Кличка пропустили до резиденції Віктора Януковича в Межигір’я.