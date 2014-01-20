Кличко закликав українців захистити свою країну і своє майбутнє

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко закликає українців на столичний Майдан, щоб захистити свою країну і своє майбутнє.

Про це йдеться у зверненні Кличка до українців, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

Як заявив Кличко, влада оголосила війну народу України і її дії довели ситуацію до того, що в центрі столиці відбуваються бойові дії.

«В Україні відбулося те, чого не було за часи Незалежності. І те, що, мабуть, не ввижалося людям у дурному сні - бойові дії у центрі столиці. І до цього ситуацію довела влада», - наголосив Кличко.

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Він зазначив, що влада, яка два місяці не чує громадян і вдає, що в країні нічого не відбувається, оголосила війну народу України і це призвело до страшних наслідків.

«Я закликаю всіх громадян і патріотів захистити свою країну і своє майбутнє! Сьогодні місце всіх небайдужих - у столиці. На Майдані», - підкреслив лідер «УДАРу».

Кличко наголосив, що влада стягує до столиці бійців з усієї країни.

«Але нас більше. І ми будемо разом! Сідайте в машини, маршрутки, автобуси. Ви потрібні тут, щоб перемогла Україна, а не Янукович!», - закликав українців Кличко.