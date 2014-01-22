«Беркут» затримав журналіста Еспресо.TV

Бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» затримали на вулиці Грушевського журналіста Еспресо.TV Дмитра Бойченко, який виконував свої професійні обов'язки.

Про це повідомляє сайт телеканалу.

«Дмитро вів пряму трансляцію з місця протистояння протестувальників і «Беркута», - йдеться в повідомленні.

У соціальних мережах повідомляють також про побиття журналіста при затриманні.