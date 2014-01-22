«Беркут» затримав журналіста Еспресо.TV
10:19, 22 січня 2014Політика
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Повідомляють про побиття журналіста.
"Беркут" затримав журналіста
Бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» затримали на вулиці Грушевського журналіста Еспресо.TV Дмитра Бойченко, який виконував свої професійні обов'язки.
Про це повідомляє сайт телеканалу.
«Дмитро вів пряму трансляцію з місця протистояння протестувальників і «Беркута», - йдеться в повідомленні.
У соціальних мережах повідомляють також про побиття журналіста при затриманні.
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