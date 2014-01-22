Міліція на Грушевського відступила

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент продовжують палати вогнища з гумових шин, які розклали мітингувальники. По вулиці стелиться густий темний дим. Мітингувальники користуючись такою димовою завісою намагаються пройти поближче до міліцейських кордонів.

Міліція в свою чергу продовжує вести стрільбу гумовими кулями та кидає світло-шумові гранати.

На площі перебуває понад 5 тисяч мітингувальників, люди продовжують підходити і їхня чисельність постійно зростає.