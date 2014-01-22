Міліція на Грушевського відступила
15:01, 22 січня 2014Політика
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Міліція відійшла до місця, на якому фактично проходило протистояння з мітингувальниками до згорілих автобусів, що перегороджують вулицю Грушевського
Учасники сутичок підпалюють шини / Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент продовжують палати вогнища з гумових шин, які розклали мітингувальники. По вулиці стелиться густий темний дим. Мітингувальники користуючись такою димовою завісою намагаються пройти поближче до міліцейських кордонів.
Міліція в свою чергу продовжує вести стрільбу гумовими кулями та кидає світло-шумові гранати.
На площі перебуває понад 5 тисяч мітингувальників, люди продовжують підходити і їхня чисельність постійно зростає.
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