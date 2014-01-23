Володимир Кличко вимагає припинити вбивства українців
08:58, 23 січня 2014Політика
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Чемпіон світу з професійного боксу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі Володимир Кличко вимагає від Президента України Віктора Януковича припинити вбивства українців.
Twitter братів Кличко
Про це Кличко написав на офіційній сторінці братів Кличків у Twitter.
“Президент Янукович, зупинить безглузде вбивство сестер і братів українців! Володимир Кличко”, - йдеться у повідомлення.
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