Азаров відповів опозиції на вимогу про дострокові вибори президента

Про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив журналістам у Давосі (Швейцарія), повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

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"На даний момент проведення виборів є абсолютно нереальним, адже у нас згідно з Конституцією менше ніж за рік відбудуться чергові вибори. Як ви думаєте, хіба можна в таких умовах проводити вибори, коли центр Києва практично зайнятий бойовиками. Вибори, коли відбуваються заворушення?", - запитав прем'єр.

За його словами, насамперед "необхідно нормалізувати ситуацію в країні, повернутися до нормального життя, а потім можна говорити про що завгодно".